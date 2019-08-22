Призывавшая к беспорядкам в Москве Галямина получила еще 10 суток ареста

Тверской столичный суд признал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину виновной в призывах к участию в массовых беспорядках на незаконном митинге в Москве. Ее арестовали еще на 10 суток.

Об этом говорится в Twitter экс-кандидата в четверг, 22 августа. Галямину задержали на выходе из спецприемника накануне, где она отбывала административный 15-суточный арест за участие в незаконной акции в центре Москвы 27 июля.

Недопущенную до выборов кандидатку из-за высокого процента липовых подписей 30 июля арестовали на 10 суток. Отметим, в подписных листах Галяминой, как и других ставленников Навального, почерковедами было выявлено большое число подделок, дублей и даже автографы уже умерших москвичей.

Несостоявшийся кандидат в ответ стала призывать граждан выходить на незаконные митинги и пытаться оказывать давление на Центризбирком.