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12:47   22 Августа 2019
Россия

Призывавшая к беспорядкам в Москве Галямина получила еще 10 суток ареста

Призывавшая к беспорядкам в Москве Галямина получила еще 10 суток ареста

Тверской столичный суд признал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину виновной в призывах к участию в массовых беспорядках на незаконном митинге в Москве. Ее арестовали еще на 10 суток.

Об этом говорится в Twitter экс-кандидата в четверг, 22 августа. Галямину задержали на выходе из спецприемника накануне, где она отбывала административный 15-суточный арест за участие в незаконной акции в центре Москвы 27 июля.

Недопущенную до выборов кандидатку из-за высокого процента липовых подписей 30 июля  арестовали на 10 суток. Отметим, в подписных листах Галяминой, как и других ставленников Навального, почерковедами было выявлено большое число подделок, дублей и даже автографы уже умерших москвичей.

Несостоявшийся кандидат в ответ стала призывать граждан выходить на незаконные митинги и пытаться оказывать давление на Центризбирком.

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Автор: Саида Габиева
#суд #арест #галямина

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