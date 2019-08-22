Лидию Федосееву-Шукшину перевезли из Болгарии в Москву

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которая почувствовала себя плохо на отдыхе в Болгарии, перевезли в столичную клинику в ночь на четверг, 22 августа. По словам окружения артистки, сейчас ее состояние стабильно.

Ранее ее дочь Мария Шукшина опровергла слухи СМИ о сердечном приступе Федосеевой-Шукшиной. Актриса чувствует себя нормально, отметила она.

По словам пиар-директора супруга артистки Бари Алибасова Вадима Горжанкина, здоровье Федосеевой-Шукшиной ухудшилось в воскресенье. На фоне повышения сахара и давления у нее нарушилось мозговое кровообращение. Ее транспортировали в Москву из-за отсутствия болгарского полиса.

«Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось», — цитирует Горжанкина РИА Новости.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году. Он снялась в таких кинолентах, как «Калина красная», «Хождение по мукам», «Вам и не снилось...».