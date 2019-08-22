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12:38   22 Августа 2019
Россия

Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье А321 получают компенсации

Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье А321 получают компенсации

Уже 88 пассажиров, летевших в самолете А321, совершившем аварийную посадку на поле в Подмосковье, получили по 100 тысяч рублей компенсаций в качестве возмещения вреда.

Компенсации начали выплачивать в понедельник 19 августа, к утру четверга 88 человек уже получили свои деньги, сообщил авиаперевозчик, владеющий севшим А321.

«Утром было 88», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний» РИА Новостям.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» А321 вылетел из Москвы в Симферополь с 226 пассажирами на борту и вынужденно совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области. Причиной аварии стало попадание птицы в двигатель, избежать трагедии удалось благодаря действиям пилотов «аэробуса».

Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье А321 получают компенсации

В Администрации президента сообщили, что летчиков наградят и попросили дождаться результатов расследования: ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, специальная комиссия по анализу инцидента создана Межгосударственным авиационным комитетом.

Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье А321 получают компенсации

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #самолет #новости #общество #а321

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