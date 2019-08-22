Twitter удалил оскорбительное изображение флага России по требованию Роскомнадзора

Сервис Twitter удалил сообщение пользователя с оскорбительным изображением государственного флага России, сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

Таким образом Twitter исполнил требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее.

Пакет законов об ограничении доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам президент России подписал 18 марта.

В случае обнаружения такой информации ресурс должен удалить такой контент в течение суток после уведомления от соответствующих органов. Если же удаления не происходит, ресурс блокируется. Это входит в работу Роскомнадзора, который получает соответствующие требования от Генпрокуратуры.