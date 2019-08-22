Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

Итальянский лидер Серджо Маттарелла продолжает консультации в поисках выхода из правительственного кризиса, который возник во вторник, 20 августа, после того, как премьер Джузеппе Конте передал президенту прошение об отставке. Второй этап консультаций стартовал в четверг, 22 августа, в десять часов утра по местному времени, когда на прием к президенту в Квиринальский дворец прибыла делегация правой партии «Братья Италии».

После встречи Серджо Маттарелла побеседует с руководством Демократической партии, «Вперед, Италия» и «Лиги», а также с лидерами «Движения 5 звезд» (Д5З), которое располагает относительным большинством в обеих палатах парламента, передает РИА Новости.

В среду, 21 августа, президент Италии поговорил по телефону с экс-лидером страны Джорджо Наполитано и встретился с председателями палат парламента, а также с делегациями небольших фракций, которые представлены в высшем законодательном органе страны.