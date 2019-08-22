Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб

Ситуация в Сирии медленно, но уверенно идет к своей логической развязке. Вечером 21 августа сирийская армия, начала зачистку опорного пункта боевиков в Хан-Шейхуне. Город уже взят, но его предстоит очистить от засевших в укрытиях боевиков и обезопасить его территорию от неразорвавшихся снарядов и заложенных противником мин.

Операция на юге Идлиба

Чуть раньше, утром 21 августа, 11-я танковая дивизия САА, прорвав оборону противника севернее Сукейка, устремилась навстречу «Силам Тигра», которые, встретившись, перерезали узкое горлышко Латаминского выступа, преобразовав его в Латаминский котел, где, по данным разведки, оказались почти 2000 боевиков при 16 танках.

Противник ускоренно перебрасывает подкрепления с других участков обороны, спешно организуя новую линию обороны севернее Хан-Шейхуна. По сути, он уже разгромлен. Ожидать каких-нибудь значимых контратак с его стороны не приходится, а потому попавшие в окружение южнее Хан-Шейхуна боевики обречены на уничтожение, либо сдачу с последующим их вывозом на север.

Второй вариант для них предпочтительней по многим причинам.

Во-первых, сегодня в рядах сирийской так называемой «оппозиции» осталось не так много опытных и мотивированных бойцов. И многие из них как раз были сосредоточены на юге. Потеря даже пары тысяч очень сильно скажется на военных возможностях неподконтрольного Дамаску Идлиба, а их показательное уничтожение значительно поколеблет и так уже серьезно подорванный боевой дух оставшихся.

Во-вторых, любые переговоры и вывоз боевиков с семьями, это минимум несколько недель. За которые можно, пусть и поспешно, организовать новую линию обороны, в которую к тому же можно сразу же включать выведенных из окружения «побратымов».

В-третьих, именно в котле собрались те самые боевики, которые и Москвой и Анкарой признаются самыми неуправляемыми. А потому, далеко не факт, что будет принято решение их «спасать». И во многом это будет зависеть от позиции Турции, которая вела себя в последних событиях очень и очень примечательно.

Позиция Турции

Мировые СМИ смаковали удар по турецкой колоне севернее Хан-Шейхуна, не обращая внимания на постановочность происходящего.

Вот несколько странных обстоятельств: идет колонна техники, которую постоянно сопровождают несколько джипов с боевиками и два истребителя ВВС Турции F-16. Колонну атакуют сирийские самолеты, которые, не встречая никакого противодействия со стороны турецких коллег, аккуратно «выпиливают» из колонны один джип сопровождения.

При этом полностью исключена возможность ранения кого-либо из турецких военных, что дает повод командующему турецкими силами остановить продвижение на юг. После чего турецкие военнослужание, по примеру их товарищей в Муреке, спокойно смотрят как САА далее проводит свою операцию.

На этом фоне приходят сообщения об активизации турецких сил в районе Тель-Рифата, где российские партнеры позволили туркам начать операции по зачистке отрядов курдского сопротивления.

А еще через несколько дней один из лидеров турецкой оппозиции Унал Чевикоз публикует документы, говорящие, что еще весной между Россией и Анкарой якобы были заключены секретные договоренности, по которым Турция развязывает Дамаску руки в Идлибе в обмен на свободу действий турецких ВС против Рожавы (Сирийский Курдистан).

В майском прогнозе на лето по некоторым маркерам уже было видно, что Анкара и Москва достигли договоренностей. Оставалось лишь ждать, когда и в каком виде стороны нанесут удары. Но это касается Турции, которая является пусть и проблемным, но союзником Москвы в регионе. А вот позиция Вашингтона даже гораздо более показательна, чем турецкая.

Позиция Запада и особенно Вашингтона

В начале мая, прогнозируя реакцию Вашингтона на действия Дамаска, Москвы и Анкары, можно было смело предположить, что Трамп не против накануне выборов закончить войну в Сирии, выполнив свое предвыборное обещание.

Да, Трамп, как и его политические оппоненты из демократического лагеря уже полностью поглощены борьбой друг с другом. Сирия для нынешнего Госдепа скорее головная боль, чем передовой рубеж борьбы с российским влиянием. А потому на всем протяжении боев на севере Хамы и юге Идлиба американская пресса не особо жаловала этот регион своим вниманием.

И это разительное отличие от аналогичных по сути событий апреля 2017 года, когда американцы пошли на химическую провокацию Хан-Шейхуне, а затем нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Сегодня же все происходит с точностью до наоборот, что говорит также о том, что Госдеп США принципиально не против того, что САА перемалывает на щебень тех, кого еще год назад Вашингтон защищал с таким упорством.

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