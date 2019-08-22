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12:23   22 Августа 2019
Россия

Беглов поздравил петербуржцев с Днем флага России

Беглов поздравил петербуржцев с Днем флага России

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем флага России. Он подчеркнул, что российский триколор - один из главных символов РФ, который олицетворяет свободу и величие нашей страны, силу и твердость духа народа.

По его словам, флаг вселяет в россиян чувство гордости, подвигает на труд во имя благополучия страны.

«Долг каждого гражданина Российской Федерации – беречь честь родного знамени, добросовестно трудиться и защищать интересы Отечества», — подчеркнул Беглов.

На своей странице во «ВКонтакте» глава города напомнил, что сегодня, 22 августа, к МКС впервые был отправлен российский человекоподобный робот-космонавт Федор. Его разработкой занимались в том числе специалисты Университета ИТМО.

«Федор полетел на МКС с триколором в руке – успеха!», — написал Беглов.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #день флага

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