Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем флага России. Он подчеркнул, что российский триколор - один из главных символов РФ, который олицетворяет свободу и величие нашей страны, силу и твердость духа народа.

По его словам, флаг вселяет в россиян чувство гордости, подвигает на труд во имя благополучия страны.

«Долг каждого гражданина Российской Федерации – беречь честь родного знамени, добросовестно трудиться и защищать интересы Отечества», — подчеркнул Беглов.

На своей странице во «ВКонтакте» глава города напомнил, что сегодня, 22 августа, к МКС впервые был отправлен российский человекоподобный робот-космонавт Федор. Его разработкой занимались в том числе специалисты Университета ИТМО.