Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии
Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

 Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей
Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

 Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб

Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб
Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии
Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

 Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей
Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

 Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб

Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб
12:10   22 Августа 2019
Россия

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в российских городах

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в российских городах

Сервис «Яндекс.Музыка» запустил плейлисты для крупных российских городов из самых популярных песен. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в четверг, 22 августа. 

Отмечается, что плейлисты сформировались из самый популярных хитов лета 2019 года и содержат 50 композиций. Такие песни чаще всего слушали жители мегаполисов

«Плейлисты будут обновляться раз в месяц. Подводить музыкальные итоги горожане смогут каждый сезон», — говорится в сообщении.

Так, самым популярным летним треком в городах-миллионниках стала композиция «Bad guy» американской певицы Билли Айлиш. Эта же композиция возглавила рейтинги Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода Уфы, Перми и Челябинска. В топ-5 главных хитов вошли также песни «Life» певицы Zivert и «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, отметили в сервисе. 

На четвертом месте расположилась «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, замыкает топ-5 хитов композиция «Витаминка» Тимы Белорусских.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #яндекс #музыка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...