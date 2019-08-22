Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в российских городах

Сервис «Яндекс.Музыка» запустил плейлисты для крупных российских городов из самых популярных песен. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в четверг, 22 августа.

Отмечается, что плейлисты сформировались из самый популярных хитов лета 2019 года и содержат 50 композиций. Такие песни чаще всего слушали жители мегаполисов

«Плейлисты будут обновляться раз в месяц. Подводить музыкальные итоги горожане смогут каждый сезон», — говорится в сообщении.

Так, самым популярным летним треком в городах-миллионниках стала композиция «Bad guy» американской певицы Билли Айлиш. Эта же композиция возглавила рейтинги Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода Уфы, Перми и Челябинска. В топ-5 главных хитов вошли также песни «Life» певицы Zivert и «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, отметили в сервисе.

На четвертом месте расположилась «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, замыкает топ-5 хитов композиция «Витаминка» Тимы Белорусских.