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11:58   22 Августа 2019
Россия

Роспотребнадзор отметил роль РФ в прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

Роспотребнадзор отметил роль РФ в прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

 

Представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в четверг, 22 августа, сообщил, что благодаря работе российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее получилось сделать существенный вклад для прекращения эпидемии в республике.

По его словам, сейчас эпидемию лихорадки Эбола успешно ликвидировали, но лабораторные модули Роспотребнадзора не только продолжают работать, но и готовы диагностировать особо опасные инфекционные заболевания.

«Специалисты Роспотребнадзора также разработали варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург»,  — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор и Гвинея сотрудничают пять лет. В российско-гвинейском научно-исследовательском центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней сформировали современную лабораторную базу. Ежедневно проводят до 500 исследований, чтобы диагностировать особо опасные инфекционные заболевания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #роспотребнадзор #эбола #гвинея

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