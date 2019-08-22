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12:10   22 Августа 2019
Россия

Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Санкт-Петербурге

Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Санкт-Петербурге

Открытие финала кадрового конкурса управленцев «Мой город — мои возможности» состоялось в Санкт-Петербурге: из 249 участников будут определены 100 лучших управленцев и 30 победителей.

Мероприятие проходит в СК «Юбилейный», представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец пожелала участникам стать успешнее после прохождения конкурса.

«Ждем, что все будет про то, как ребятам стать успешнее. Наши спикеры на личном примере расскажут об историях успеха, возможно, через провалы и неудачи, но тем ценнее будут эти рассказы. Уверена, что завтра мы увидим, как наши участники станут на голову выше», - цитируют Аблец Невские Новости.

Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что заявку на петербургский конкурс управленцев подали 35 тысяч человек. В нем участвуют специалисты от 20 до 35 лет, желающие занять государственную или муниципальную должность. Победители «Мой город — мои возможности» попадут в кадровый резерв и смогут попасть в управленческие структуры Северной столицы.

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Автор: Тимофей Булочкин
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