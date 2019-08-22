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11:53   22 Августа 2019
Россия

Полиция задержала жителя Ульяновска за стрельбу в офисном здании

Полиция задержала жителя Ульяновска за стрельбу в офисном здании

Сотрудникам полиции Ульяновска удалось задержать мужчину, который устроил стрельбу в офисном здании. В результате инцидента пострадал один человек. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Огнестрельные ранения получил 44-летний мужчина, он находится в больнице.

В среду, 21 августа, вечером в офисном здании на улице Ефремова произошел конфликт между задержанным и сотрудниками организации, где раньше работала его жена. Работник соседнего предприятия, став свидетелем конфликта, сделал замечание мужчине. Тогда злоумышленник выстрелил ему в грудь и живот из охотничьего карабина не меньше пяти раз и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу. По некоторым данным, он был пьян.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #полиция #криминал #ульяновск

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