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Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

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11:36   22 Августа 2019
Весь мир

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Иран представил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства «Бавар-373» в четверг, 22 августа. Об этом проинформировала пресс-служба президента республики Хасана Роухани.

Отмечается, что иранская ЗРК представительна как «наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране». По словам Роухани, «Бавар-373» по характеристикам схожа с российскими комплексами С-400. Президент Ирана отметил, что иранский военно-промышленный комплекс продолжает успешную работу даже в условиях санкций Соединенных Штатов.

Телеканал Press TV, отметил, что ЗРК впервые показали на церемонии, посвященной Дню оборонной промышленности Ирана. кроме Роухани, на ней присутствовали глава минобороны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные лица.

«Бавар-373» — мобильная система ПРО, которая создана для перехвата и уничтожения вражеских ракет и летательных аппаратов на высотах до 65 километров. Система способна обнаруживать до 100 целей одновременно поражать шесть целей одновременно.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #зрк #бавар-373

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