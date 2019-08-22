Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Иран представил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства «Бавар-373» в четверг, 22 августа. Об этом проинформировала пресс-служба президента республики Хасана Роухани.

Отмечается, что иранская ЗРК представительна как «наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране». По словам Роухани, «Бавар-373» по характеристикам схожа с российскими комплексами С-400. Президент Ирана отметил, что иранский военно-промышленный комплекс продолжает успешную работу даже в условиях санкций Соединенных Штатов.

Телеканал Press TV, отметил, что ЗРК впервые показали на церемонии, посвященной Дню оборонной промышленности Ирана. кроме Роухани, на ней присутствовали глава минобороны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные лица.

«Бавар-373» — мобильная система ПРО, которая создана для перехвата и уничтожения вражеских ракет и летательных аппаратов на высотах до 65 километров. Система способна обнаруживать до 100 целей одновременно поражать шесть целей одновременно.