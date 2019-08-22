Поклонская заявила, что Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что украинский лидер Владимир Зеленский относится к крымчанам как к разменной монете. Такое отношение она назвала игрой в «Монополию». Об этом пишет РИА Новости.

«Призывать использовать целый народ в качестве разменной монеты это не «высокая дипломатия», а игра в «Монополию» или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного», — подчеркнула Поклонская.

Депутат убеждена, что Россия занимает важнейшее место в повестке дня международной дипломатии потому, что заставляет учитывать ее интересы. Украине следовало бы «перестать быть управляемым извне, пока еще существующим государством».

Ранее американский президент Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что Россию целесообразно пригласить на саммит G7 в 2020 году. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите в Биаррице.