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11:26   22 Августа 2019
Россия

Поклонская заявила, что Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету

Поклонская заявила, что Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что украинский лидер Владимир Зеленский относится к крымчанам как к разменной монете. Такое отношение она назвала игрой в «Монополию». Об этом пишет РИА Новости

«Призывать использовать целый народ в качестве разменной монеты это не «высокая дипломатия», а игра в «Монополию» или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного», — подчеркнула Поклонская. 

Депутат убеждена, что Россия занимает важнейшее место в повестке дня международной дипломатии потому, что заставляет учитывать ее интересы. Украине следовало бы «перестать быть управляемым извне, пока еще существующим государством». 

Ранее американский президент Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что Россию целесообразно пригласить на саммит G7 в 2020 году. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите в Биаррице.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #поклонская #g8 #зеленский

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