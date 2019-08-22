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11:19   22 Августа 2019
Весь мир

Индии в конце сентября передадут первую партию французских истребителей Rafale

Индии в конце сентября передадут первую партию французских истребителей Rafale

Индийский министр обороны Раджнатх Сингх и командующий военно-воздушными силами республики Бирендер Сингх Дханоа в конце сентября прилетят в Париж, чтобы поучаствовать в передачи первой партии французских реактивных истребителей Rafale, передает NDTV.

По информации телеканала, церемония передачи истребителей, скорее всего, состоится 20 сентября в присутствии высокопоставленных представителей министерств обороны Индии и Франции, а также топ-менеджеров компании-производителя Dassault Aviation​​​. Париж в ближайшие дни посетит индийский премьер Нарендра Моди, чтобы обсудить с французскими коллегами вопросы укрепления оборонного сотрудничества.

В сентябре 2016 года Нью-Дели и Париж подписали контракт на поставку 36 французских истребителей Rafale. Изначально Индия планировала купить у Франции 126 истребителей, но снизила число в связи с высокой стоимостью. Самолеты передадут Индии несколькими партиями в период с 2019 по 2022 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #истребители #индия #rafale

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