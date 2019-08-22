Захарова отреагировала на слова Зеленского о возможности возвращения России в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в соцсетях, а в реальности. Так она отреагировала на слова Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма с участием России в G8.

Ранее президент Украины написал в Facebook, что после приостановки участия РФ в G8 «ничего не изменилось», а возвращение Крыма, прекращение войны в Донбассе и освобождение задержанных моряков «будет реальным серьезным сигналом миру о том, что Москва «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», — ответила Захарова в Facebook.

По словам дипломата, если под «высокой дипломатией» советники украинского главы государства понимают международные площадки и форумы, то наивысшим является Совбез ООН, где РФ активно участвует. Захарова также отметила, что «минские соглашения поддерживает резолюция СБ», поэтому «Украина обязана их выполнить».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.