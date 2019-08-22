Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи 

Глава ливийского «Правительства национального согласия» Файез Саррадж и МВД Триполи покрывают преступников, терроризирующих пленом и пытками местное население Ливии и иностранных граждан. Об этом сообщил журналист Александр Малькевич — президент Фонда защиты национальных ценностей, чьи сотрудники были похищены в Ливии в мае этого года.

Малькевич утверждает, что в Триполи отсутствует правовое поле, а тюремная и правоохранительная системы контролируются полевыми командирами. В тюрьмах пытают и убивают людей, двое российских граждан до сих пор находятся в ливийской тюрьме «Митинга» — социологи из России проводили в стране опрос общественного мнения и были схвачены в Триполи весной.

«В тюрьмах не только применяются бесчеловечные пытки, там есть и специальный двор для казней. Ни дипломаты, ни международные наблюдатели в учреждения не допускаются», — сообщил Малькевич.

Глава организации напомнил о франко-итальянском инвесторе, которого похитили неизвестные. 4 года европеец находился в заключении, где подвергался побоям и заболел туберкулезом. Капитан захваченного танкера, россиянин Владимир Текучев свидетельствовал об истязаниях, применяемых к заключенным в местах лишения свободы в Триполи.

Случались и массовые задержания иностранцев без причин: например, во время аварийной посадки авиакомпании «Люфтганза» на подконтрольной властям Триполи территории всех пассажиров отправили в тюрьму.