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 Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи

Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи
11:26   22 Августа 2019
Весь мир

Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи

Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи

Глава ливийского «Правительства национального согласия» Файез Саррадж и МВД Триполи покрывают преступников, терроризирующих пленом и пытками местное население Ливии и иностранных граждан. Об этом сообщил журналист Александр Малькевич — президент Фонда защиты национальных ценностей, чьи сотрудники были похищены в Ливии в мае этого года.

Малькевич утверждает, что в Триполи отсутствует правовое поле, а тюремная и правоохранительная системы контролируются полевыми командирами. В тюрьмах пытают и убивают людей, двое российских граждан до сих пор находятся в ливийской тюрьме «Митинга» — социологи из России проводили в стране опрос общественного мнения и были схвачены в Триполи весной.

«В тюрьмах не только применяются бесчеловечные пытки, там есть и специальный двор для казней. Ни дипломаты, ни международные наблюдатели в учреждения не допускаются», — сообщил Малькевич.

Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи

Глава организации напомнил о франко-итальянском инвесторе, которого похитили неизвестные. 4 года европеец находился в заключении, где подвергался побоям и заболел туберкулезом. Капитан захваченного танкера, россиянин Владимир Текучев свидетельствовал об истязаниях, применяемых к заключенным в местах лишения свободы в Триполи.

Случались и массовые задержания иностранцев без причин: например, во время аварийной посадки авиакомпании «Люфтганза» на подконтрольной властям Триполи территории всех пассажиров отправили в тюрьму.

«Представители ПНС – премьер-министр Ливии, глава Президентского совета Файез Саррадж, руководитель МВД Фатхи Башага и председатель Высшего Государственного совета Ливии Халед аль-Мишри – это три человека, которые сегодня ведут себя как преступники, как террористы, покрывают преступников и террористов, фактически руководят личными бандами палачей», — заключил Малькевич.

Иностранных граждан и ливийцев пытают в тюрьмах Триполи 

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #ливия #новости #весь мир #пытки #триполи #пнс

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