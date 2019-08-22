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10:55   22 Августа 2019
Россия

Беглов посетил обновленный Пионерский парк

Беглов посетил обновленный Пионерский парк

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал в обновленном Пионерском парке после его комплексного благоустройства. Об этом сообщили в Смольном.

До конца текущего года в Северной столице обустроят более 500 дворов, около 40 детских площадок в парках. Кроме того, в них появятся порядка 300 тренажеров и комплексов для занятий спортом.

Работы в Пионерском парке начались в мае. Там отремонтировали дорожки, привели в порядок газоны, установили скамейки, урны и вазы с цветами. Беглов также посетил детскую площадку со специальным безопасным покрытием.

«Удобная площадка для ребятишек, где мамам не придется волноваться за безопасность малышей»,  — отметил он.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #беглов #парки

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