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Украинское кино снятое на деньги государства провалилось в прокате

Украинское кино снятое на деньги государства провалилось в прокате

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10:36   22 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Украинское кино снятое на деньги государства провалилось в прокате

Украинское кино снятое на деньги государства провалилось в прокате

Более половины вышедших за последние пять лет полнометражных украинских кинофильмов были сняты на деньги из бюджета страны, но собрали в прокате лишь четверть от затрат на кинопродукцию.

С 2014 года в прокат вышло 110 полнометражных украинских фильмов. 67 из них были сняты на средства из госбюджета, сообщает председатель «Госкино» Украины Филипп Ильенко на своем YouTube-канале. Согласно данным, опубликованным изданием «Страна.УА», за последние два года более миллиарда гривен было вложено в создание отечественного кино на Украине.

В текущем году билеты на картины, снятые при поддержке украинского государства, приобрели лишь 10% посетителей кинотеатров, сообщает ресурс «Насправдi». Всего «Госкино» Украины поддержало за пять лет создание 173 единиц кинопродукции.

Ранее сообщалось о желании посольства США в Киеве выдать грант в 150 тысяч долларов кинематографистам на съемки фильмов, чтобы помочь Украине «противостоять агрессии и влиянию со стороны России».

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Автор: Тимофей Булочкин
#украина #новости #общество #кино

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