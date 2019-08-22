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 Участники фестиваля «Таврида - АРТ» отметят 350-летие российского флага

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10:23   22 Августа 2019
Россия

Участники фестиваля «Таврида - АРТ» отметят 350-летие российского флага

Участники фестиваля «Таврида - АРТ» отметят 350-летие российского флага

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» примут участие в праздновании 350-летия российского флага в четверг, 22 августа. Арт-кварталы фестиваля проведут тематические баттлы, викторины, конкурсы и другие мероприятия.

Празднование началось со зрелищного флешмоба, в котором приняли участие 4500 человек. Представители творческой молодежи и деятели культуры под гимн России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров.

Праздничная программа подготовлена для зрителей и участников фестиваля. Арт-квартал «Таврида Кино&Театр» проведет конкурс видео-арт роликов, вайнов и короткометражных игровых и документальных фильмов на тему «Три цвета: белый, синий, красный». Арт-квартал «Таврида Добро» проведет благотворительную акцию в городе Коктебель.

Кроме того, тематическую викторину проведет арт-квартал «Таврида КВН», а арт-квартал «Тарвида Музыка» организует танцевальные баттлы, ведущие которых будут одеты в цвета триколора.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #общество #таврида #флаг россии

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