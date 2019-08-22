Распылившему газ на акции в Москве Подкопаеву предъявили обвинение в нападении на полицию

Фигуранту дела о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает источник «Политики сегодня» в четверг, 22 августа.

По версии следователей, он распылил перцовый баллон в сторону бойцов Росвардии и причинил им вред здоровью. Подкопаев этого не отрицает. Отмечается, что его дело выделено в отдельное производство.

Напомним, всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля, арестовали 13 человек. Несогласованные акции протеста были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ.