Совет Федерации обсудит с РЖД возможность ускорить доставку рыбы с Дальнего Востока

Совет Федерации обсудит осенью с РЖД сокращение сроков перевозки рыбы. Об этом заявил глава комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, пишет «Парламентская газета».

Одним из факторов, который влияет на цену красной рыбы в России, является срок ее доставки на рыбоперерабатывающие заботы. Из-за того, что перевозки недостаточно оперативны, страдает вся отрасль.

По словам Майорова, заводы по переработке находятся не только на Камчатке, но и в других регионах. При этом они сильно зависят от сроков поставок. Осенью сенаторы рассмотрят вопрос, как сократить сроки доставки рыбы с Дальнего Востока.