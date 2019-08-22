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9:49   22 Августа 2019
Россия

Совет Федерации обсудит с РЖД возможность ускорить доставку рыбы с Дальнего Востока

Совет Федерации обсудит с РЖД возможность ускорить доставку рыбы с Дальнего Востока

Совет Федерации обсудит осенью с РЖД сокращение сроков перевозки рыбы. Об этом заявил глава комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, пишет «Парламентская газета». 

Одним из факторов, который влияет на цену красной рыбы в России, является срок ее доставки на рыбоперерабатывающие заботы. Из-за того, что перевозки недостаточно оперативны, страдает вся отрасль.

По словам Майорова, заводы по переработке находятся не только на Камчатке, но и в других регионах. При этом они сильно зависят от сроков поставок. Осенью сенаторы рассмотрят вопрос, как сократить сроки доставки рыбы с Дальнего Востока. 

«Для этого нужны специальные вагоны-рефрижераторы, но самое  главное, чтобы рыба шла не две недели, а максимум неделю», — отметил Майоров.

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Автор: Виктория Разумовская
#совфед #рыба #ржд #дальний восток

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