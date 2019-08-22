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Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

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9:26   22 Августа 2019
Весь мир

Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался участвовать в предвыборной гонке за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом политик сообщил в эфире телеканала MSNBC.

Инсли назвал очевидным тот факт, что он не сможет выбиться в лидеры. При этом экс-кандидат положительно оценил свою предвыборную кампанию. Большое внимание в ней уделялось проблеме изменения климата. Он также поблагодарил всех, кто поддержал его.

«Я не стану президентом, поэтому выхожу из гонки», — отметил Инсли.

Губернатор уверен, что появится кандидат, «который сможет сражаться в этой битве».

Напомним, выборы главы государства состоятся в США 3 ноября 2020 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #выборы

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