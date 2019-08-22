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9:23   22 Августа 2019
Россия

Роспотребнадзор напомнил российским туристам об экзотических инфекциях

Роспотребнадзор напомнил российским туристам об экзотических инфекциях

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасных инфекциях, с которыми можно столкнуться в экзотических странах. Самыми распространенными являются: малярия; различные лихорадки; брюшной тиф; гепатит А; холера; чума. 

С непривычными заболеваниями могут столкнуться туристы, путешествующие по Азии и Африке: в Таиланде, Шри-Ланке, Конго, Вьетнаме, Индии, Индонезии, ЮАР. Перед тем, как планировать отдых, следует уточнить эпидемиологическую обстановку в стране. Также желательно сделать профилактические прививки против распространенных в выбранной стране инфекций.

Роспотребнадзор напомнил российским туристам об экзотических инфекциях

В ведомстве отметили, что существует обязательный перечень прививок, без которых въезд в некоторые страны запрещен. Для въезда в такие государства следует сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации.

«Если вы обнаружите у себя какие-либо признаки заболевания, необходимо не откладывая посетить больницу, так как мы, славяне, подобные заболевания переносим гораздо тяжелее, чем коренные жители экзотических стран», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Автор: Виктория Разумовская
#роспотребнадзор #туризм #общество #инфекции

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