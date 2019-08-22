Роспотребнадзор напомнил российским туристам об экзотических инфекциях

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасных инфекциях, с которыми можно столкнуться в экзотических странах. Самыми распространенными являются: малярия; различные лихорадки; брюшной тиф; гепатит А; холера; чума.

С непривычными заболеваниями могут столкнуться туристы, путешествующие по Азии и Африке: в Таиланде, Шри-Ланке, Конго, Вьетнаме, Индии, Индонезии, ЮАР. Перед тем, как планировать отдых, следует уточнить эпидемиологическую обстановку в стране. Также желательно сделать профилактические прививки против распространенных в выбранной стране инфекций.

В ведомстве отметили, что существует обязательный перечень прививок, без которых въезд в некоторые страны запрещен. Для въезда в такие государства следует сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации.