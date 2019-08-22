Депутат ГД назвал абсурдным предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8

Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что условия, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский по возвращению России в G8, абсурдны и оскорбительны. Россия не торгует своими территориями и гражданами. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер заявил, что возвращение России в формат G8 возможно только после того, как Москва «вернет» Крым и прекратит конфликт в Донбассе.

Бахарев отметил, что принадлежность Крыма России не является предметом для обсуждения с кем-либо и «тем более предметом для торга».

«Если Зеленский этого не понимает, это его проблемы», — подчеркнул депутат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите G7 в Биаррице.