Более 60 природных пожаров остаются в Якутии

На данный момент в зонах контроля и тушения в Якутии действуют еще 60 природных пожаров. За прошедшие сутки спасателям удалось потушить 39 очагов на общей площади более 212 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением 60 зарегистрированных термоточек. Огнем пройдено 555 223 гектара», — отметили в ведомстве.

Тушением пожаров в регионе занимаются 206 человек и 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что за последние недели в Якутии потушено более 200 природных пожаров, площадь которых составила более восьми тысяч гектаров. Глава региона Айсен Николаев призвал усилить работы по тушению в северных районах.