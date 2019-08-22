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8:38   22 Августа 2019
Россия

Более 60 природных пожаров остаются в Якутии

Более 60 природных пожаров остаются в Якутии

На данный момент в зонах контроля и тушения в Якутии действуют еще 60 природных пожаров. За прошедшие сутки спасателям удалось потушить 39 очагов на общей площади более 212 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением 60 зарегистрированных термоточек. Огнем пройдено 555 223 гектара», — отметили в ведомстве. 

Тушением пожаров в регионе занимаются 206 человек и 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что за последние недели в Якутии потушено более 200 природных пожаров, площадь которых составила более восьми тысяч гектаров. Глава региона Айсен Николаев призвал усилить работы по тушению в северных районах.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #якутия #мчс рф #лесной пожар

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