Теплоход «Петр Чайковский» загорелся в Петербурге

Четырехпалубный теплоход «Петр Чайковский» загорелся утром 22 августа. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. В результате пожара погиб один человек, эвакуировали 320 человек.

Судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной.

По предварительным данным, погиб механик теплохода. В его каюте и произошел пожар. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.