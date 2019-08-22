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8:15   22 Августа 2019
Россия

Теплоход «Петр Чайковский» загорелся в Петербурге

Теплоход «Петр Чайковский» загорелся в Петербурге

Четырехпалубный теплоход «Петр Чайковский» загорелся утром 22 августа. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. В результате пожара погиб один человек, эвакуировали 320 человек.

Судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной. 

По предварительным данным, погиб механик теплохода. В его каюте и произошел пожар. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #петербург #чп #теплоход

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