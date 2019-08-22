Парижское соглашение откроет России доступ к «зеленым» технологиям, заявили в Минприроды

Ратификация российского Парижского соглашения по климату, которая должна произойти до конца года, обеспечит России доступ к экологичным технологиям. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минприроды.

Ранее сообщалось, что министерство природы РФ должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября. Документ должен быть принять до начала Всемирного климатического саммита, который состоится 23 сентября.

Отмечается, что Парижское соглашение вместе с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата формируют глобальную климатическую повестку и механизмы реализации «зеленых» проектов. Подчеркивается, что это поможет дать России широкий доступ к современным «зеленым» технологиям.

Ведомство уточняет, что Парижское соглашение является рамочным и не устанавливает обязанности внедрять дополнительное урегулирование на национальном уровне. Вместе с этим, в соответствии с решениями правительства РФ, сейчас формируется система государственного регулирования выбросов парниковых газов.

Минприроды уточняет, что Парижское соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Основные усилия предполагаются сосредоточить на удержании прироста температуры за счет снижения выбросов парниковых газа.