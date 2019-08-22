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7:22   22 Августа 2019
Весь мир

Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится российский человекоподобный робот «Федор», стартовала с российского космодрома Байконур. Трансляцию пусков вел «Роскосмос».

Ракета была запущена в запланированное время - 6:38 мск. Во время запуска робот «Федор» произнес: «Поехали! Поехали!».

Через восемь минут 49 секунд корабль вылетел на орбиту и взял курс на международную космическую станцию. Таким образом, робота можно считать космонатом - по международной классификации, им может считаться тот, кто преодолел «границу» космоса на высоте 100 километров.

Корабль «Союз МС-14» будет лететь до Международной космической станции двое суток. Сближение корабля со станцией должно пройти в автоматическом режиме, в 8.30 мск субботы.

Ожидается, что «Федор» пробудет на орбите 17 суток.

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Автор: Олег Королев
#мкс #робот федор

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