Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G8 без разрешения украинского кризиса было бы для «Большой семерки» стратегической ошибкой. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации минских соглашений поспособствовал бы созданию новых условий для возврата России в формат G8.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что попытки выставить РФ условия для возвращения страны в «Большую восьмерку» неправомерны по определению. Он отметил, что если страны G7 хотят остаться в нынешнем составе, без РФ и КНР, то это их выбор.

Сенатор заявил, что им стоит понять одно: выставление условий России - это плохая политика.