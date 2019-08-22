Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья ликвидируют стихийные свалки в Пушкино

Власти Подмосковья ликвидируют стихийные свалки в Пушкино

 Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

 Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8
Власти Подмосковья ликвидируют стихийные свалки в Пушкино

Власти Подмосковья ликвидируют стихийные свалки в Пушкино

 Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

Ракета-носитель с роботом «Федором» стартовала с Байконура

 Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8
7:01   22 Августа 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G8 без разрешения украинского кризиса было бы для «Большой семерки» стратегической ошибкой. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации минских соглашений поспособствовал бы созданию новых условий для возврата России в формат G8.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что попытки выставить РФ условия для возвращения страны в «Большую восьмерку» неправомерны по определению. Он отметил, что если страны G7 хотят остаться в нынешнем составе, без РФ и КНР, то это их выбор.

Сенатор заявил, что им стоит понять одно: выставление условий России - это плохая политика.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пушков #g8 #большая семерка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...