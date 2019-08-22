Власти Подмосковья ликвидируют стихийные свалки в Пушкино

Подмосковные власти приступили к ликвидации стихийных свалок на территории городского округа Пушкино, заявил в эфире телеканала «360» министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Жители Пушкино жаловались незаконные стихийные свалки. Они засняли номера грувиков, которые сбрасывали отходы прямо на дороге в лесу.

Куракин заявил, что возникновение несанкционированных свалок является обратной стороной упорядочивания деятельности мусорных полигонов и их контроля.

Он заявил, что территория Пушкино находится под пристальным наблюдением ведомства. После того, как администрации надоело чистить землю, грузовики с мусором поехали в лес. По его словам, сейчас идет ликвидация свалок, однако процесс затягивает то, что часть отходов оказалась на федеральных землях.

Министр заявил, что лучшим способом предотвратить появление подобных свалок - это усиление ответственности за данные нарушения. Куракин добавил, что для привлечения нарушение к ответственности нарушителей нужно соблюсти ряд правил, а также провести рейды.

По словам главы министерства экологии области, найти мусоровозы не сложно, однако далее возникают проблемы. Так, для привлечения к ответственности необходимы процессуальные документы, «устойчивые» суде. По его словам, значительный эффект оказывают рейды.