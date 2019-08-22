Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал о новой платежке за коммунальные услуги. Об этом сообщает телеканал «360».

В июле МосОблЕИРЦ получил задачу о приведении платежных квитанций к единому стандарту, который подразумевает большую прозрачность. Обновленные платежки должны появиться в сентябре.

Хромушин заявил, что данный вопрос был проработан таким образом, чтобы не нарушить утвержденную 354-м федеральным постановлением структуру. Так, рассчитываемый метраж привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчет, исходя от утвержденного для регионального оператора.

По словам министра ЖКХ, данный стандарт оформления квитанций проработает в тестовом режиме пару месяцев.

Ранее Хромушин уточнил, что плата за обращение с отходами всегда рассчитывалась с квадратного метра жилья.

В Подмосковье проводятся Дни разъяснений по тарифам на вывоз твердых коммунальных отходов. В этом году в мероприятиях участвовали более 36,5 тысячи жителей.