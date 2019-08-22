Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

Министр обороны США Марк Экспер заявил, что при продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать в себя все новое российское оружие.

По его словам, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы «иметь дело с США». Глава Пентагона уверен, что по этой причине в случае заключения нового договора о сокращении стратегического ядерного оружия будет идти речь о том, чтобы включить все новое оружие, которое стремится получить РФ.

Эксперт также заявил, что Россия якобы может иметь крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, подпадавшие под ДРСМД, которые «направлены в сторону Европы».

При этом глава Пентагона не объяснил, каким образом могут быть объедены новые ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Накануне американские военные объявили об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое действие по инициативе американской стороны.