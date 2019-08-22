Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

 Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей

Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

 Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия

Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия
Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

Министр ЖКХ Московской области рассказал о формате новых платежек

 Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей

Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

 Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия

Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия
5:32   22 Августа 2019
Весь мир

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие РФ»

Министр обороны США Марк Экспер заявил, что при продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать в себя все новое российское оружие.

По его словам, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы «иметь дело с США». Глава Пентагона уверен, что по этой причине в случае заключения нового договора о сокращении стратегического ядерного оружия будет идти речь о том, чтобы включить все новое оружие, которое стремится получить РФ.

Эксперт также заявил, что Россия якобы может иметь крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, подпадавшие под ДРСМД, которые «направлены в сторону Европы».

При этом глава Пентагона не объяснил, каким образом могут быть объедены новые ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Накануне американские военные объявили об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое действие по инициативе американской стороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пентагон #снв-3

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...