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 Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия

Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия
5:08   22 Августа 2019
Весь мир

Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия

Глава Пентагона назвал сроки создания американского гиперзвукового оружия

США могут создать в течение пары лет гиперзвуковое оружие, заявил в интервью Fox News глава Пентагона Марк Эспер.

Во время интервью телеканалу Эспера спросили, какой срок отделяет США от создания гиперзвукового оружия. Глава Минобороны США заявил, что данный вопрос займет «пару лет».

Ранее и.о. министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, которая ранее была запрещена договором о РСМД.

В четверг СБ ООН соберется для обсуждения планов США по разработке и размещению новых ракет средней дальности, заседание будет созвано Россией и Китаем. В совместном запросе говорится, что заседание планируется провести по пункту повестки «угроза международному миру и безопасности».

ДРСД перестал действовать 2 августа по инициативе США.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #гиперзвуковое оружие

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