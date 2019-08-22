Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей

Расчет заработных плат врачам необходимо изменить, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Депутат отмечает, что врач, работая на 1,5-2 ставки нон-стоп, сокращая время осмотра на одного больного, ухудшает свое здоровье, что впоследствии приводит к нехватке кадров. Парламентарий подчеркивает, что во всем мире средняя зарплата медработников считается на основании почасовой оплаты.

Менделевич отметил необходимость от ухода от оплаты труда по ставкам. Он заявил, что для врачей нужно устанавливать критерии. В частности, «кардинальным и революционным» может быть введение критерия числа здоровых людей на участке. Он выразил сожаление, что лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше их пришло, тем больше они получили.

Депутат заявил о необходимости переводить здравоохранение с лечебного на профилактическое.

При этом Менделевич уверен, что полностью перевести на оплату работы врачей в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и трав. Парламентарий предлагает в данном случае ввести дополнительные критерии оценки, такие как качество оказания медпомощи, время его нахождения в больничной очереди, скорость получения необходимых обследований, продолжительность жизни населения, а также уровень заболеваемости на участке.