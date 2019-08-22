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4:07   22 Августа 2019
Весь мир

Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь присоединиться к G8 только после «возвращения» Крыма и разрешения ситуации в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский также заявил, что украинские граждане, находящиеся в российских тюрьмах и СИЗО, должны быть освобождены. По его словам, выполнение данных условий станет для мира «настоящим серьезным сигналом» о том, что Россия вновь займет свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением Франции Эммануэля Макрона пригласить на саммит «Большой семерки» в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп поднимет данный вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Позже Макрон заявил, что возвращение Москвы в формат без разрешения украинского кризиса стало бы стратегической ошибкой. Также против скорого возвращения РФ в G8 выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и Канцлер Германии Ангела Меркель.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #g8 #зеленский

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