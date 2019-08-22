Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Нижегородской области девочки

Волонтеры спасательных отрядов рассказали ФАН подробности спасения пятилетней девочки в Нижегородской области.

Отмечается, что ребенок спасен благодаря слаженным действиям тех, кто участвовал в поисках.

Возглавляющий подмосковный поисковый отряд «Надежда» Владимир Кошкарев рассказал, что Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим детям направил на помощь коллегам четыре отряда: отряд «Сокол», рязанский отряд «Мещера», территориальное отделение из Липецка, а также саму «Надежду».

По прибытию на место было решено создать собственный координационный штаб, поскольку около полутора суток до этого творилась неразбериха. Кошкарев отметил, что нужно было принять правильное решение по координации, и благодаря слаженным действиям нескольких отрядов это удалось. По его словам, было достигнуто главное: четкая координация с правоохранительными структурами, прокуратурой и Следственным комитетом.

Глава Национального центра Екатерина Мизулина также заявила, что добиться результата удалось только благодаря скоординированным усилиям. По ее словам, отряды все три дня они работали вместе и отрабатывали задачи, поставленные полицией.

Один из волонтеров рассказал, что группы встретились на одном из квадратов, сверили навигаторы и выдвинулись на север, где стали работать на отклик ребенка. По его словам, они услышали неотчетливый детский голос, больше похожий на голос птицы. Волонтеры стали прислушиваться и затем вновь звать ее - тогда девочка дала о себе знать более громким криком. После этого они стали аккуратно заходить с разных сторон.

Группа учебного центра «Ратник» Войск национальной гвардии школ №51 заходила с левой стороны, члены отряда «Рысь-3» города Арзамас заходили справа. Отмечается, что девочку нашли стоящей на месте, в кустах.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка днем в воскресенье. В связи с бесследной пропажей ребенка СКР возбудил уголовное дело. В масшатбных поисках были задействованы около тысячи человек: сотрудники СК, полиции, спасатели, военные, а также волонтеры исковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер».