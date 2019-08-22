Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Нижегородской области девочки

Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Нижегородской области девочки

 Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

 Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива

Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Нижегородской области девочки

Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Нижегородской области девочки

 Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президент Украины назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

 Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива

Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива
3:04   22 Августа 2019
Весь мир

Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива

Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива

Американский госсекретарь Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Омузского пролива. Об этом написал Помпео на своей странице в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Ормузского пролива «с целью обеспечения свободы навигации». Он отметил, что данное решение является частью растущей международной структуры по обеспечению морской безопасности.

Ранее Австралия сообщила, что направит в регион военный корабль, две сотни военных и разведывательный самолет.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как в месяц назад ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero, сопроводив его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #австралия #помпео #ормузский пролив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...