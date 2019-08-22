Помпео поприветствовал участие Сиднея в патрулировании Ормузского пролива

Американский госсекретарь Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Омузского пролива. Об этом написал Помпео на своей странице в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Ормузского пролива «с целью обеспечения свободы навигации». Он отметил, что данное решение является частью растущей международной структуры по обеспечению морской безопасности.

Ранее Австралия сообщила, что направит в регион военный корабль, две сотни военных и разведывательный самолет.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как в месяц назад ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero, сопроводив его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.