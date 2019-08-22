Госсекретарь США обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии, сообщает Госдеп США.

Отмечается, что госсекретарь и датский министр иностранных дел обсудили укрепление сотрудничества с Данией в Арктике, включая Гренландию.

Ранее Трамп сообщил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова у Дании. После того, как датские власти заявили об абсурдности данного обсуждения, Трамп отменил сентябрьский визит в Копенгаген.

В среду Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом обсуждал возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере шестисот миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение. По словам собеседников издания, эта сумма определена на основе субсидий, которые Копенгаген выплачивает автономии ежегодно. Также обсуждалась возможность выделить Дании крупную сумму единовременно.