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 Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку

Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

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 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

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2:37   22 Августа 2019
Весь мир

Украинцев назвали «недолюдьми» в польском ресторане, сообщают СМИ

Украинцев назвали «недолюдьми» в польском ресторане, сообщают СМИ

Один из ресторанов в польском городе Гдыня оказался в центре скандала после публикации объявлений о найме работников с отказом брать украинцев. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

В размещенном владельцем заявления объявлении говорилось, что заведение ищет шеф-повара, но просит не обращаться к ним «украинцам и другим похожим».

Пользователи соцсетей указали на ксенофобский характер объявления. На это ресторатор заявил, что в его заведении рады всем клиентам,но не рады «недолюдям».

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление выражает лишь мнение составителя. Остальные работники заведения не имеют ничего общего с данным неуместным заявлением, отметил он.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления. Также он обратился в Национальную инспекцию труда. Согласно польским законам, за призыв к ненависти на национальной почве может грозить два года тюрьмы.

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Автор: Олег Королев
#украина #польша

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