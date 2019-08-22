Макрон ожидает проведение нормандского саммита в ближайшие недели

Французский президент Эммануэль Макрон надеется на встречу в «нормандском формате» в ближайшие недели в Париже, сообщает Reuters.

Макрон заявил, что последующие несколько недель будут решающими. Он отметил, что намерен провести встречу в «нормандском формате» в Париже в ближайшие недели.

Президент Франции также выразил мнение, что во время встречи сторонам удастся продвинуться в новых обменах заключенными, а также по теме ситуации в Донабассе и вопросу демилитаризации региона.

Тема саммита в «нормандском формате» (Франция, Россия, Германия, Украина) также поднималась в ходе встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первым этапом подготовки новой встречи в нормандском формате должно стать выполнение предыдущих договоренностей.