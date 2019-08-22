Вашингтон и Анкара обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии

Глава Минобороны США Марк Эспер и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили срочные шаги по реализации зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

В сообщении Пентагона говорится, что несмотря на проработку технических деталей, министры подтвердили свое намерение предпринять непосредственные скоординированные шаги по реализации рамочного соглашения. По его словам, это желание подтверждается и созданием совместного координационного турецкого центра.

Также они заявили, что ранее согласованный механизм позволит стабилизировать границу стран, а также сократить нескоординированные военные операции сторон, которые могут подорвать общие интересы.

Ранее Вашингтон и Анкара достигли договоренностей о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил против соглашения, поскольку оно посягает на суверенитет и является нарушением международного права.