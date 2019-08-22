Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита «Большой семерки», сообщает агентство Reuters.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что в пятницу намерен встретиться с французским президентом и своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

По словам Макрона, в ближайшее время он проведет встречи с представителями Ирана, чтобы внести ряд предложений.

О возможном визите Зарифа во Франнуию сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Однако, тогда он не сообщал о дате.

Последние месяцы Париж и Багдад поддерживают активный политический диалог. В частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также состоялся ряд переговоров между президентами обоих стран, в ходе которых обсуждались вопросы о снижении напряженности в Персидском заливе, а также ситуация вокруг ядерной сделки.