Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

 Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку

Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

 Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США
Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

 Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку

Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

 Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США
1:30   22 Августа 2019
Весь мир

Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

Макрон встретится с представителями Ирана перед «Большой семеркой»

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита «Большой семерки», сообщает агентство Reuters.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что в пятницу намерен встретиться с французским президентом и своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

По словам Макрона, в ближайшее время он проведет встречи с представителями Ирана, чтобы внести ряд предложений.

О возможном визите Зарифа во Франнуию сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Однако, тогда он не сообщал о дате.

Последние месяцы Париж и Багдад поддерживают активный политический диалог. В частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также состоялся ряд переговоров между президентами обоих стран, в ходе которых обсуждались вопросы о снижении напряженности в Персидском заливе, а также ситуация вокруг ядерной сделки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #макрон #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...