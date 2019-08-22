Число участников форума «Таврида» в 2019 году превысило пять тысяч человек

Форум «Таврида», смены которого проходят в Крыму с мая, принял более пяти тысяч участников. Об этом сообщил руководитель проекта Сергей Першин.

По его словам, уже прошли 12 смен. Мероприятие посетили более пяти тысячи ребят из разных регионов, подчеркнул он.

Першин также рассказал, что стационарный центр «Тавриды» появится к 2022 году, он будет работать круглогодично. По его словам, в нем будут «дошлифовываться» талантливые ребята, прошедшие через форум и через фестиваль: они будут работать в профессиональных творческих школах с именитыми мастерами, в рамках образовательных программ.

Ожидается, что на фестивале «Таврида - АРТ» примут участие еще около четыре тысячи участников и десятков тысяч зрителей. Участники приедут из 80 регионов России и других стран.

На гранты могут претендовать участники по всем восьми направлениям работы фестиваля: художественная площадка, народное творчество, музыкальная, юмористическая, театральная и кинематографическая площадки, волонтерство в культурной сфере.

По его его словам, на гранты могут претендовать только россияне. Однако, иностранцы могут его получить, если сделать с ними совместное мероприятие. Он отметил, что на «Таврде» присутствуют в основном жители постсоветского пространства.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творчествих сообществ, а также строительство образовательного центра Арт-резиденция «Таврида».