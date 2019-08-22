Волонтеры нашли пропавшую под Нижним Новгородом девочку

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь» и волонтеры Национального центра нашли пропавшую в Нижегородской области девочку. Об этом сообщает ФАН.

Девочка обнаружена в лесу. Ребенок жив.

В свою очередь СУ СКР региона сообщает, что пятилетняя девочка отозвалась на голос. На данный момент ее доставляют в больницу, она находится в истощенном состоянии.

Командир поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин сообщил РИА «Новости», что девочку нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни Степановка. Ее увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев.

О пропаже ребенка стало известно 17 августа. Она покинула территорию дачи, пока 65-летний родственник был во дворе. Писками ребенка занимались сотрудники Центра кинологической службы управления уголовного розыска регионального главка МВД, спасатели, следователи, росгвардейцы. Были задействованы два частных самолета из Москвы.

Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники и семь собак.