Шайка навального терроризирует ресторан «Армения», требующий возместить убытки за 27 июля

Известный московский ресторан «Армения», который расположен на Тверской улице в Москве, подал иск на 550 тысяч рублей к организаторам незаконной акции в поддержку незарегистрированных из-за подделок подписей кандидатов в Мосгордуму. Митинг с провокациями прошел 27 июля. В более чем полумиллиона владельцы оценили ущерб от закрытия заведения субботним вечером, на которое они были вынуждены пойти, чтобы не подвергать клиентов опасности из-за столкновений с протестующими, шедшими в тот день по центру. Власти предъявили организаторам митингов штрафы на сумму порядка 13 миллионов рублей, пишет ФАН.

Члены оппозиционной тусовки очень любят говорить о «свободе рынка» и праве защищать собственность до последнего, но как только бизнес с их точкой зрения не согласен, они сразу атакуют его. С этим столкнулось и руководствво «Армении», ведь на их страницы в TripAdvisor и на Facebook набежали боты, массово оставляющие там плохие отзывы.

Ранее посетители ресторана крайне редко жаловались на небезупречное обслуживание, а на качество блюд жалоб и вовсе не поступало, даже критики высоко оценивали здешнюю кухню и сервис.

Число комментариев и скорость их появления на странице ресторана позволила журналистам заподозрить в причастности так называемую «фабрику троллей Навального», которую правоохранители ранее накрыли в московском Марьино.

Активность безымянных троллей поддержали и некоторые известные персоны, например, креативный продюсер «Дождя» Анна Монгайт. Она и не скрывает, что готова соврать о плохом сервисе в заведении, лишь бы отомстить владельцам за иск.

После атаки троллей в Facebook ресторан предпочел удалить свою страницу, но победу над рейтингом «Армении» в TripAdvisor оппозиционеры праздновали недолго, так как международному сервису для путешественников не понравилась подозрительная активность на страничке московского ресторана.

Потому администрация ресурса решила закрыть комментарии, пока не схлынет ажиотаж, опубликовав соответствующее предупреждение. Это отличный пример адекватной реакции на скандал от международной площадки, которую некие силы пытаются втянуть в собственные околополитические разборки.

Должно быть, скандальному блогеру Алексею Навальному и другим организаторам этой травли сейчас обидно, ведь теперь право пользователей читать подлинные отзывы на TripAdvisor и выбирать место ужина без учета политической позиции кого бы то не было поставили выше какой-то там «борьбы за честные выборы». Однако так называемым оппозиционерам придется смириться. Нормальный бизнес всегда ставит на первое место собственные интересы, не пытаясь угодить российской оппозиционной тусовке.