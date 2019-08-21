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22:00   21 Августа 2019
Россия

Участник митинга в Малиновке призвал к созиданию вместо протестов

Участник митинга в Малиновке призвал к созиданию вместо протестов

Митинг является одной из форм протеста, а парк Малиновка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нуждается в созидании.

Такую мысль со сцены на митинге в защиту парка высказал один из активистов. Об этом в среду вечером пишет информационное агентство «Невские новости».

По словам активиста, чтобы помочь парку «Малиновка» стать комфортнее и лучше, нужно не митинговать, а сделать что-то своими руками – например, натянуть на футбольные ворота сетку или повесить баскетбольную корзину, поставить турник, тогда в парке появится спортивная площадка. И это можно сделать, не созывая сто человек на митинг.

«Я элементарный пример приведу – ворота футбольные, которые за нами стоят, они еще вчера были все ржавые, облупленные и развалившиеся. Мы вчера приехали, покрасили, сеточку натянули, вот и все», - добавил активист.

Участник митинга в Малиновке призвал к созиданию вместо протестов

Напомним: в парке Малиновка в среду вечером прошел согласованный властями митинг против застройки и за включение его в реестр ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования. При этом, интересно отметить, что вопрос со строительством второго храма на территории парка давно решено – и власти и Церковь отказались от этой идеи. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов ранее внес в Заксобрание законопроект о внесении Малиновки в реестр ЗНОП. При этом парк уже начали благоустраивать – там появились биотуалеты и скамейки, а также в пруды было выпушено 1,5 тысячи крупных карпов и карасей.

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Автор: Александр Люблинский
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