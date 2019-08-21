Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность отмены права присвоения гражданства по «месту рождения»: когда родившийся на американской земле ребенок автоматически становится гражданином Соединенных Штатов.

«Мы очень серьезно смотрим на это — гражданство по праву рождения, когда ребенок рождается на нашей земле. Вы пересекаете границу, рожаете ребенка — поздравляем, ребенок теперь является гражданином США. ... Это откровенно смешно», — цитируют Трампа Reuters.

Политолог и американист Михаил Синельщиков-Оришак в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что Трампу по силам отменить то, что является частью Конституции США.

«Отменить — это не в его компетенции. Он — представитель исполнительной власти. Заявлять можно все, что угодно! — заметил американист. — Демагог Трамп, какой-то ничтожный Трамп решил отменить Конституцию что ли? Это полная ерунда!».

Принцип права присвоения гражданства по «месту рождения», он же Jus Soli (право почвы - прим. ред) закреплен 14-ой поправкой к Конституции США, которая гласит:

«Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Иными словами гражданами США становятся все рожденные на территории страны, вне зависимости от гражданства их родителей. Исключение - дети иностранных дипломатов и дети, родители которых являются «оккупантами».

В странах Старого Света при присвоении гражданства работает юридический принцип Jus Sanguinis (право крови - прим. ред). Гражданство передается ребенку от родителей. В США таковой также используется для граждан США, чей ребенок рожден за пределами страны.

В октябре 2018 года Трамп уже заявлял информагентству Axios о своем намерении отменить «право почвы» с помощью распоряжения.