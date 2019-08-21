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Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

 Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США
21:24   21 Августа 2019
Весь мир

Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность отмены права присвоения гражданства по «месту рождения»: когда родившийся на американской земле ребенок автоматически становится гражданином Соединенных Штатов.

«Мы очень серьезно смотрим на это — гражданство по праву рождения, когда ребенок рождается на нашей земле. Вы пересекаете границу, рожаете ребенка — поздравляем, ребенок теперь является гражданином США. ... Это откровенно смешно», — цитируют Трампа Reuters.

Политолог и американист Михаил Синельщиков-Оришак в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что Трампу по силам отменить то, что является частью Конституции США.

«Отменить — это не в его компетенции. Он — представитель исполнительной власти. Заявлять можно все, что угодно!  — заметил американист. — Демагог Трамп, какой-то ничтожный Трамп решил отменить Конституцию что ли? Это полная ерунда!».

Принцип права присвоения гражданства по «месту рождения», он же Jus Soli (право почвы - прим. ред) закреплен 14-ой поправкой к Конституции США, которая гласит:

«Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Американист назвал полной ерундой серьезные намерения Трампа изменить Конституцию США

Иными словами гражданами США становятся все рожденные на территории страны, вне зависимости от гражданства их родителей. Исключение - дети иностранных дипломатов и дети, родители которых являются «оккупантами». 

В странах Старого Света при присвоении гражданства работает юридический принцип Jus Sanguinis (право крови - прим. ред). Гражданство передается ребенку от родителей. В США таковой также используется для граждан США, чей ребенок рожден за пределами страны.

В октябре 2018 года Трамп уже заявлял информагентству Axios о своем намерении отменить «право почвы» с помощью распоряжения. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#дональд трамп #сша #оришак #конституция сша

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