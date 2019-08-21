Роскомнадзор и Генпрокуратура займутся фейками украинских СМИ о митингах в Москве

В центре Москвы 3 августа представители оппозиционной тусовки, которых уличили в подделке подписей и не допустили по этой причине к выборам в Мосгордуму, организовали массовые беспорядки и провокации. С помощью так называемых «гуляний» своих сторонников они пытаются давить на ЦИК РФ и добиться участия в выборах в обход законодательства.

Запад оказал информационную поддержку зачинщикам сборищ. За сутки до начала беспорядков в российской столице посольство США через свои интернет-площадки принялось распространять карту с точным маршрутом «гуляний», а немецкое издание DeutscheWelle обнародовало в своей русскоязычной версии публикацию, призвав жителей города выходить на улицы. МИД России счел эти провокации вмешательством во внутренние дела страны.

Но не только США приложили руку к протестам в столице России. «Засветились» и украинские СМИ. К примеру, существует крупный портал «Обозреватель», который часто входит в ТОП-20 самых популярных украинских сайтов. Итоги исследования Института массовой информации показали, что материалы на сайте издания имеют крайне низкое качество – до двух третей статей написаны с грубыми нарушениями правил журналистики. «Обозреватель», не скрывая ангажированности, активно освещало митинги в Москве.

Еще один пример весьма вольной интерпретации происходящего – новостной портал Trust.ua, утверждающий, что счета навальновского ФБК заблокированы для того, чтобы скандально известный блогер Алексей Навальный не мог оказывать финансовую поддержку своим задержанным выдвиженцам. Однако всем известно, что счета арестовали в рамках дела об отмывании 75 миллионов рублей через счета организации.

Но не чураются украинские СМИ куда более жестких манипуляций с информацией. Так, портал SiteUA.org утверждает, что 3 августа в Москве произошло немыслимое событие – вся оппозиция оказалась ни много, ни мало, а «разгромлена». Не обошлось и без наглой лжи. Журналисты издания попытались заверить читателей, что во время «гуляния» полиция арестовала аж тысячу человек.

Лидером же по фейковым публикациям о России является «Телевизионная служба новостей» (ТСН) популярного украинского канала 1+1. В одной из своих статей они заявили, что президент России Владимир Путин якобы призвал наказывать митингующих. Вот только слова российского главы украинские журналисты грубейшим образом исказили. На самом деле Путин дословно сказал следующее.

«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие с законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», - заявил глава РФ.

Очевидно, что речь идет только о нарушителях закона и зачинщиках беспорядков. Причем как со стороны оппозиции, так и со стороны правоохранителей.

Украинские СМИ в угоду себе грубо искажают события, происходящие в России. Такая линия недопустима и лишь говорит о низком уровне журналистики в стране.

Однако куда важнее, что вся эта ложь и западная пропаганда грубо навязывается и россиянам. Все упомянутые порталы, попавшиеся на наглых фейках, не только находятся в открытом доступе, но и тиражируют лживые данные через крупнейший российский агрегатор новостей «Яндекса».

В связи с выявленными нарушениями редакция ФАН готова обратиться в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести тщательную проверку материалов украинских медиа и по факту выявленных нарушений заблокировать к ним доступ в РФ.