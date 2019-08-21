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20:43   21 Августа 2019
Весь мир

Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом всерьез рассматривает возможность отмены «права почвы» при получении гражданства. 

«Мы слишком серьезно относимся к этому принципу приобретения гражданства, где вы пересекаете границу, рожаете ребенка - и ребенок теперь гражданин США. ... Это откровенно смешно», - сказал Трамп журналистам.

Сейчас в США, как и большинстве стран, основанных эмигрантами, действует принцип приобретения гражданства Jus Soli (право почвы - прим. ред), согласно которому гражданином становится любой, рожденный на территории страны, вне зависимости от гражданства его родителей. Исключение - дети иностранных дипломатов и дети, родители которых являются «оккупантами». 

Принцип Jus Soli закреплен 14-ой поправкой к Конституции США, которая гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

В странах Старого Света при присвоении гражданства работает юридический принцип Jus Sanguinis (право крови - прим. ред). Гражданство передается ребенку от родителей. 

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Автор: Антон Долохов

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