Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом всерьез рассматривает возможность отмены «права почвы» при получении гражданства.

«Мы слишком серьезно относимся к этому принципу приобретения гражданства, где вы пересекаете границу, рожаете ребенка - и ребенок теперь гражданин США. ... Это откровенно смешно», - сказал Трамп журналистам.

Сейчас в США, как и большинстве стран, основанных эмигрантами, действует принцип приобретения гражданства Jus Soli (право почвы - прим. ред), согласно которому гражданином становится любой, рожденный на территории страны, вне зависимости от гражданства его родителей. Исключение - дети иностранных дипломатов и дети, родители которых являются «оккупантами».

Принцип Jus Soli закреплен 14-ой поправкой к Конституции США, которая гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

В странах Старого Света при присвоении гражданства работает юридический принцип Jus Sanguinis (право крови - прим. ред). Гражданство передается ребенку от родителей.