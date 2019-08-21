Навальный оценил в 13 тысяч рублей страдания тех, кто из-за него сел в СИЗО

Блогер Алексей Навальный, который в настоящее время отбывает административный арест за призывы к незаконному митингу, адресовал своим подписчикам очередной программный текст, в котором помимо других вопросов озаботился судьбой людей, угодивших за решетку после того, как, последовав в том числе и его призывам, они вышли на незаконные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Напомним: ряду кандидатов-самовыдвиженцев, в чьих подписных листах было обнаружено большое количество поддельных подписей и «мертвых душ», избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Московскую городскую думу, что и стало поводом для организации серии несанкционированных акций в центре Москвы.

По словам Навального, главной проблемой небогатых заключенных и их семей являются деньги, поэтому на помощь задержанным на незаконных митингах ребятам все должны скинуться «по копейке».

Сам Алексей Навальный, отметив, что у всех разные возможности, заявил, что выделяет по тысяче рублей на каждого из задержанных, то есть готов расстаться с 13 тысячами рублей. Подобная помощь «политзаключенным» от блогера, который тратит миллионы на заграничный отдых, выглядит как издевательство.

Ранее рэпер Оксиморон сообщил, что готов внести залог в размере двух миллионов рублей за арестованного по делу о массовых беспорядках студента ВШЭ Егора Жукова. При этом рэпер, в отличие от Навального и его коллег по «ФБК» не призывал молодежь к незаконным акциям, а выступил только на согласованном московскими властями митинг-концерте.

Поведение Навального прокомментировал журналист Антон Красовский, мнение которого приводит информационное агентство NationNews.

Красовский, в частности, заявил, что жадность блогера и его нежелание расставаться с деньгами ради ребят, арестованных по его вине, показывает истинную цену свободы сторонников Навального.

Отметим, что Навальный, предложил всем, кто скинулся, указать в комментариях перечисленную сумму, а также посоветовал студентам ВШЭ и «Бауманки», где учатся задержанные за участие в массовых беспорядках 27 июля Егор Жуков и Данила Конон, провести «сход»

«Как минимум в «Вышке» и «Бауманке» надо создать инициативные группы и, распределив работу, методично поговорить с КАЖДЫМ студентом. Рассказать о произошедшем, предложить поставить подпись в поддержку, позвать на митинг. И просто получить огромную ведомость с переписью: кто за, кто против», — написал Навальный.

Красовский заявил, что это просто подлость — натравливать студентов друг на друга, составляя при этом «расстрельные списки» из тех, кто не поддерживает оппозиционную повестку, и подставляя согласных с нею под возможные неприятности со стороны администрации вузов. При этом журналист отметил, что Навальный готов на что угодно ради того, чтобы обновить список «дойных коров» так называемого «ФБК», поэтому никого не должны удивлять предпринимаемые для этого шаги.

Помимо Алексея Навального, организаторами незаконных митингов в столице с 14 июля по август выступали так «независимые кандидаты» — Соболь, Жданов, Яшин, Гудков и другие. Все они сдали в избирательные комиссии подписные листы с поддельными подписями избирателей, а также с данными умерших людей, что и стало причиной для отказа в регистрации на предстоящих выборах. Помимо организации незаконных митингов, «оппозиционеры» в ходе своих акций всячески пытались спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на «жесткие задержания», чтобы предоставить западной прессе «нужную картинку». Однако полицейские не поддались на провокации и обеспечили порядок в столице корректно и профессионально.